Versiona ‘La flor y la nata’ sin Julio Iglesias

Ni la COVID puede con Raphael, que en el peor año para la música vuelve con el que será el concierto más multitudinario de la pandemia en España y con nuevo disco de duetos en el que versiona "la flor y la nata" de las canciones ajenas a su repertorio, incluida una de Julio Iglesias... sin Julio Iglesias.

"No sé por qué no se ha hecho nunca ese dúo. Hay que tener en cuenta que él vive allá y yo acá, pero cualquier día se puede dar", ha vaticinado el artista en una charla con Efe ante "6.0" (Universal Music), que se publica este viernes y que se ha llamado así por sus 60 años de carrera.

En todo ese tiempo, no hay editada ninguna colaboración entre estos dos colosos coetáneos de la música española y con trayectorias paralelas, salvo la que grabaron en 1999 con el tema "Somos" para un especial de televisión en el que aseguraban que su relación, pese a los insistentes rumores de rivalidad, era excelente.

"Mi relación con Julio Iglesias ha sido siempre fenomenal. Es un caballero, un señor estupendo y muy buen artista. Aún no sé qué le ha parecido esta versión, pero me llamará seguro y me dirá", ha vuelto a afirmar hoy, tras abrir su nuevo disco con el clásico del madrileño "Me olvidé de vivir", pero con Manuel Carrasco como compañero de micrófono.

Raphael "nunca" se ha olvidado de vivir, ha puntualizado. "Tengo la suerte de trabajar en lo que me apasiona y la familia que tengo la vivo intensamente también", ha señalado tras abordar esta y otras composiciones como "Vida Loca" (con Luis Fonsi), "Se nos rompió el amor" (con Vanesa Martín), "Lucha de gigantes" (con Izal) o "De quererte así" (con Pablo Alborán).

"Son canciones buenísimas, la flor y nata de todos estos años, temas que yo he escuchado por ahí, pero que no son mías y que no había tenido ocasión de grabarlas. Que vea el público que puedo y que debo hacerlas, porque yo le pongo a todo mi sello", ha explicado.

De hecho, la primera que grabó fue "Resistiré" del Dúo Dinámico, pero "no por lo que la gente pueda pensar", ha matizado el hombre nacido como Rafael Martos (Linares, 1943).

"Es una petición de mi mujer de hace 20 años. Era la primera vez que me proponía que cantara algo, pero entonces estaba con los tangos y no pegaba. Cada año que pasaba, me preguntaba de qué era el disco que iba a hacer, así hasta el año pasado, que le dije que iba a grabar la canción porque ahora sí cabía", ha contado.