Vestida y alborotada por segundo año

Vestida y alborotada por segunda ocasión, así reveló la chef Delyanne Arjona que quedó nuevamente este año tras la suspensión del Desfile de Las Mil Polleras.

Según Delyanne, tiene una cabanga muy grande, pues ya tenía hasta pollera nueva para el evento que se realizaría el ayer, 15 de enero, y el cual fue suspendido por las autoridades de salud, por los altos índices de contagio de COVID.

Publicidad

“con una Cabanga muy grande! No puedo creer que me quede vestida y alborotada un año más. Quién más con muchas ganas de estar en #lastablas para ese evento tan maravilloso? Con pollera nueva y todo me quede… Y lo que ha crecido Amelie… Dios mi niña! Menos mal que le gusta el arrepinche!”, Detalló Delyanne en una imagen que compartió junto a su hija empolleradas.

Por su parte, Elena Llorach´, quien comentó en el post que hizo la chef, afirmó que “es inevitable que la cabanga no invada nuestros corazones! Dios quiera y el próximo año podamos disfrutar del afamado Desfile de Las Mil Polleras”.

La folclorista además aconsejó a Arjona a que no deje de ponerle pollera a su pequeña para que esta no pierda la costumbre por el atuendo típico. “Eso sí, no dejes de ponerle la pollerita a Amelie para que esa muñequita no pierda la costumbre”.