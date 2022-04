Vetan a Will Smith por 10 años de los Óscar tras el bofetón a Rock

La Academia de Hollywood aprobó este viernes vetar a Will Smith en todos los eventos que organice, incluidos los premios Óscar, durante los próximos 10 años.

Tras dos semanas de lo sucedido los miembros de la Academia dieron su veredicto de este bochornoso incidente.

Smith en el ojo de la tormenta

Horas antes de este veredict, los que se pronunciaron fueron los hermanos del humorista, quienes con mucha indignación afirmaron que la situación no solo afectó a Chris sino también a sus familiares, sobre todo a sus hermanos.

Kenny Rock, hermano de Chris, fue uno de los que a través de una entrevista para el medio Los Angeles Times, no dudó en mencionar a Will y comentó que no le creyó sus disculpas.

“Me afecta ver las imágenes una y otra vez porque ves a alguien a quien quieres siendo atacado y no hay nada que puedas hacer al respecto” dijo a Los Angeles Times.

Agregó que “mi hermano no era una amenaza para él. Le menospreció delante de los millones de personas que veían el show. Le habría mirado de diferente manera si se hubiera disculpado cuando subió al escenario llorando para aceptar el premio, pero no lo hizo, así que eso me indica que hay algo más detrás”.

Por su parte, Tony, otro de sus hermanos, también se refirió a Smith, pero con un tono mucho más fuerte. “¡Estos no son los malditos Oscar! ¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu mujer te miró de reojo? Si traes tu cu... hasta acá, no estás nominado a nada más que para estas malditas manos. Te vamos a reventar el resto del año, ‘nigger’. Cada vez que me veas hacer un ‘show’, ¡pum!”, aseguró el medio El Español.

Jada Pinkett maltrata a Smith

Medios estadounidenses han comenzado a difundir un vídeo que alimenta la teoría de que Jada Pinkett lleva mucho tiempo abusando de Will Smith, pues no dudaría en grabarle en plena discusión sobre las relaciones abiertas en el matrimonio en contra de su voluntad. "¿Dirías que ella ha sido fundamental para que tú y yo redefinamos nuestra relación?", le preguntaba.

"Yo diría: no empieces a filmarme sin preguntarme si puedes filmarme", respondía Will Smith muy molesto. "Oh, Dios mío. Esther, ven a ayudarnos de nuevo, por favor. Todavía estoy lidiando con tonterías. ¿Dirías que ella nos ayudó a sanar las heridas que nos causamos?", insistía Jada Pinkett mientras seguía grabando al actor.

"Mi presencia en las redes sociales es mi pan y mantequilla, ¿de acuerdo?. Así que no puedes usarme simplemente para las redes sociales y no, ya sabes, no empieces a rodar. Estoy parado en mi casa. No empieces a rodar. No...", rogaría un Will Smith que vuelve a ver cómo su matrimonio vive otro complicado capítulo más.

