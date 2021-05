Viajó a Estados Unidos para vacunarse contra la COVID-19

“Lo que la COVID-19 separó, lo una la vacuna”, este es el pensamiento de Ana Alejandra Carrizo, quien viajó a Estados Unidos para tener su dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Según detalló la actriz, la decisión de ir hasta dicho país para vacunarse es porque de momento, en Panamá, no tiene opción para aplicarse la vacuna, debido a que las féminas menores de 50 años no pueden aplicarse la dosis de la farmacéutica AstraZeneca. “Sí, viajé para vacunarme porque en mi país no había opción por lo pronto. Pero si puedes vacunarte en tu país házlo, si puedes viajar a vacunarte, házlo, ‘La mejor vacuna es la que te puedas poner hoy’”, expresó Carrizo, quien compartió en un video que hasta se llevó un guineo para comer, por si le daba algún “faracho” después de la vacuna.

Añadió que decidió grabar sus emociones para recordar el momento, pues se sentía algo nerviosa, pero tras la vacuna todo transcurrió con normalidad, y esperó sus 15 minutos en el centro médico como es requerido.

Detalló que en Estados Unidos no tuvo ningún problema al vacunarse por ser turista, incluso, le preguntaron si conocía a alguien que quisiera vacunarse porque tenían unas dosis extras y no las querían desechar. “Qué tristeza, y uno en Panamá con ganas de vacunarse”, expresó.

Ana Alejandro optó por la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, y reveló que su madre, quien la acompañó a inyectarse, se aplicó la AstraZeneca acá en Panamá.