Video revela brutal agresión de Sean ‘Diddy’ Combs a su exnovia

El rapero Sean "Diddy" Combs se volvió tendencia nuevamente, luego que saliera un video de vigilancia de 2016 obtenido por CNN, en el que el famoso agarra, empuja, arrastra y patea a su entonces novia Cassie Ventura durante un altercado, mismo que coincide con las acusaciones de una demanda federal ya resuelta presentada por Ventura en noviembre .

Las imágenes, compiladas desde múltiples ángulos de cámara con fecha del 5 de marzo de 2016, parecen mostrar al rapero, productor y magnate de los negocios durante un incidente que, según la denuncia de Ventura, ocurrió en el ahora cerrado Hotel InterContinental en Century City, Los Ángeles. CNN verificó la ubicación basándose en fotografías disponibles públicamente del interior del antiguo hotel.

Ventura sale de una habitación de hotel y camina hacia un grupo de ascensores. Combs, con una toalla alrededor de la cintura, corre por un pasillo detrás de Ventura. La agarra por la nuca y la tira al suelo. Todavía sosteniendo su toalla cerrada con una mano, luego se gira para patearla, como muestra el video.

Sean Combs, also known as Diddy, seen physically assaulting his ex-girlfriend Cassie in newly-released video from 2016 pic.twitter.com/lZZupUi2Bz