Vybz Kartel de visita en Panamá

El famoso artista jamaicano Vybz Kartel, quien ha estado en el ojo público tras salida de prisión después de 13 años, está de visita en Panamá. El intérprete de canciones como “Wine to the top”, “Money me a look” y “Go go wine”, compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a su hijo Aiko, conocido en redes como World Boss Jr., con el texto: “Panamá city”, y de fondo el famoso edificio del tornillo.

Además han circulado en redes fotos de Vybz Kartel a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El popular artista de dancehall ganó la apelación realizada ante el Comité Judicial del Privy Council (JCPC, por sus siglas en inglés) con sede en Reino Unido, que anuló su condena de cadena perpetua por el homicidio de Clive “Lizard” Williams ocurrido en agosto de 2011.

Kartel, cuyo nombre es Adidja Palmer, fue declarado culpable en 2014 junto al también cantante Shawn “Storm” Campbell y sus amigos Kahira Jones y André St. John por el asesinato a golpes de su antiguo socio “Lizard” Williams de acuerdo a los tribunales de Jamaica.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio