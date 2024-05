Whoopi Goldberg choteó a Francisco para su peli y él no negó fuego

La reconocida actriz Whoopi Goldberg dijo en una reciente entrevista que invitó al Papa Francisco para que formara parte de una película en la que estaba trabajando.

Al parecer, todo se trataría que Francisco saliera en la tercea parte de la saga ‘Sister Act 3′ "Cambio de Hábito 3". Durante años, la actriz y presentadora ha insinuado la posibilidad de realizar una tercera entrega de la saga, y esta semana reveló su deseo de contar con la participación de una figura destacada: el papa Francisco.

En una reciente entrevista en el programa ‘Tonight Show’ con Jimmy Fallon, la estrella de 68 años, compartió cómo surgió la idea y expresó su gratitud hacia el Papa.

“Siento que tengo que agradecerle. Durante unos diez años he tratado de reunirme con él. Cada vez que ese encuentro estaba por suceder, ocurría algo y terminaba cancelándose”, mencionó Goldberg.

Finalmente, su viaje al Vaticano se materializó en diciembre de 2023. Aunque inicialmente no tenía la intención de hacerlo público, su ausencia en el programa ‘The View’ generó especulaciones y tuvo que aclarar que se encontraba en Roma.

Según Goldberg, el encuentro entre ella y el Papa fue ameno. Mientras él elogiaba su trabajo, ella aprovechó para ofrecerle un papel en la tercera película de la saga: “Le dije: ‘Sabes, estamos tratando de ayudar a traer a las hermanas al siglo XXI’, y califiqué el proyecto como algo tonto, pero él me detuvo. ‘Una de las mejores cosas que puedes hacer por las personas es ayudarlas, alegrarlas y hacerlas reír’, me respondió”.

Fallon le preguntó sobre la posibilidad de que el papa Francisco hiciera un cameo en la película, Goldberg fue directa: “Le ofrecí que lo hiciera, y me dijo que todo depende de cómo esté su agenda en ese momento”.

“A mí me gusta. Sé que hay gente a la que le molesta, porque dice algunas cosas que algunos no consideran correctas, pero yo sí. Él es el Papa. Y nos dice: ‘Le damos la bienvenida a todos. Queremos que todos estén en nuestra fiesta. No vamos a juzgarte. Solo Dios te juzga’”. También reveló que el pontífice parece ser fan de su papel como monja.

En septiembre de 2022, el productor Tyler Perry compartió en ‘The View’ que tenía un guión completo para la tercera entrega de ‘Sister Act’’, pero expresó su frustración por el lento progreso de la película en el contexto pospandemia en Hollywood. “Me encantaría la idea de que hiciéramos esto realidad, pero el sistema de Hollywood se mueve un poco más lento de lo que me gustaría”, comentó. “Tenemos un buen guión. Hemos tenido un gran comienzo. Solo estamos tratando de que todos avancen en la dirección correcta para que todo funcione”, puntualizó.

