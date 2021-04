Windy agradece a los ángeles que le salvaron la vida

La reconocida youtuber panameña Windy Girk agradece a los ángeles, a todas las personas que estuvieron pendiente de ellas, y los que le donaron sangre mientras estuvo hospitalizada.

Recordemos que el sábado la famosa “gamer” dio a conocer en sus redes sociales que estaba en cuidados intensivos, pero no especificó los motivos “Amores sigo en cuidados intensivos, me están cuidando bien. Espero pronto salir de aquí y contarles lo que me pasó”, dijo.

Por lo que ayer, Girk, tras ser dada de alta, se tomó su tiempo para darle las gracias a las personas que la ayudaron, mientras estuvo internada en UCI.

“Los ángeles están entre nosotros, gracias por salvarme Dra. Kei. Gracias a los que dieron su tiempo para buscar sangre y a los que donaron para salvarme”, expresó la youtuber en sus redes sociales.

Valoró el apoyo de su familia y excompañeros de trabajo; y dijo que pronto subirá el video contando qué le sucedió.

“Me di cuenta de que la bondad aún existe. Excompañeros de trabajo y personas que no conozco se esforzó por mí, mis familiares fueron mis superhéroes. Estoy profundamente agradecida con todos, los amo. En este mundo hay bondad y vale la pena… pronto subo el video contando por qué quedé en cuidados intensivos”, manifestó.

Sus seguidores le desearon pronta mejoría.