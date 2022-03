¿Y el dengue? Yemil llega relax al SPA tras faltar a su audiencia

Luego de la tanda de palo que le han dado en redes al cantante Yemil por faltar a su juicio oral ayer, esto tras presentar incapacidades médicas, aduciendo que tenía dengue, el famoso acudió sólito esta tarde al SPA en Plaza Ágora, para demostrar que está anuente a lo sucedido.

Como sabrán, el abogado del "Maleante Caro" presentó las incapacidades ayer, por lo que no se pudo presentar al juicio oral de violencia de género, tras agredir a su pareja Eleana Victoria en 2019. sin embargo, a la hora de revisar las fechas había inconcistencias, entre las que estaban días adelantados.

Al consultar a un funcionario del Ministerio Público, le detalló a Crítica que la visita de hoy fue para que se le notificara del cambio de audiencia para el 16 de mayo y que acutalizara sus datos de residencia, número de celular, entre otras cosas básicas.

Ayer hubo una molestia por parte de la Fiscalía, debido a que tenían toda la intención de declararlo reo rebelde por no presentarse y dar una dirección de una casa en la que no se encontraba. "La fiscal estaba molesta porque él no aparecía y a la hora de verificar la residencia en la que se debía encontrarse, no estaba", detalló.

Por este caso, la abogada Wyznick Ortega brindó más luces en el asunto y cuestionó que el famoso haya salido tan tranquilo si supuestamente estaa enfermo.

"Al solicitar el fiscal la orden de conducción para el caballero de la imagen, con el objeto de certificar su condición médica de dengue, el mismo había desaparecido mágicamente de su domicilio desde ayer". La Fiscalía llegó armada de pruebas que certificaban en redes que esa condición era dudosa y presentó elementos de convicción, solicitó orden de conducción ayer. A penas la Fiscalía solicitó y la aprobaron, desapareció de donde se supone estaba cumpliendo incapacidad por dengue", dijo,

Por el momento el famoso no ha dicho más nada del caso y solamente se dedica a disfrutar de la buena vida junto a su pareja Fergie Vergara.