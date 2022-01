Yalitza se defiende de las críticas por pronunciar muy mal el inglés

La actriz Yalitza Aparicio decidió defenderse de los comentarios que han surgido y en los que se afirma que habla mal el idioma inglés.

Hace unos días, la youtuber, Superholly, analizó la pronunciación en inglés de la actriz mexicana, Yalitza Aparicio, luego de que encontró un artículo periodístico que calificó el habla de la intérprete de Roma de manera “perfecta”. A raíz de esto, la actriz oriunda de Oaxaca hizo algunos comentarios.

Desde su canal de YouTube, Yalitza compartió el video titulado Reaccionando al video de Superholly, mi proceso aprendiendo inglés, y replicó el audiovisual en el que la youtuber quiso hacer un análisis de su inglés con base en el cortometraje Doughter of witches, que se estrenó en noviembre del año pasado y que está disponible en la plataforma Hulu.

Aparicio comenzó su carrera como actriz por la puerta grande al recibir una nominación al Óscar por su debut interpretativo en la cinta 'Roma'. Llamar la atención de Hollywood a la primera es un logro del que muy pocos actores pueden presumir, pero mantener el interés de la meca del cine a largo plazo resulta aún más difícil y, para lograrlo, hace falta aprender inglés lo antes posible.

"Se hace el esfuerzo, pero cuesta mucho. Como dicen, pues, lleva su tiempo. Es un proceso. Y ya, hablar en inglés perfecto... no lo creo. Ahorita, la verdad es que no. Además, en este corto, la intención es parecer una chica mexicana que tuvo que irse a Estados Unidos. Y cuando checamos qué pronunciación debía tener, qué tono, la directora remarcó que se tenía que notar que no era de allá", dijo.

Superholly considera que la intervención de Yalitza en el cortometraje no resulta suficiente para analizar su pronunciación y, aunque buscó algunas otras entrevistas donde hablara inglés, fue casi incapaz de encontrarlas. En realidad, eso solo ha conseguido que mejore su opinión de la actriz por haber sabido mantenerse firme pidiendo que fueran los demás quienes se adaptaran a ella entrevistándola en español durante su estancia en Estados Unidos.

Ella ha reconocido que le cuesta expresarse en inglés incluso ahora que lleva tiempo estudiándolo debido a su timidez innata.

"La verdad es que nuestra Superholly tiene razón. Nunca es tarde para comenzar. Me ha costado mucho, me cuesta demasiado aún. Los que me conocen desde el principio saben que nunca había hablado inglés, es más, me costaba expresarme o hablar con las personas que no conocía", sentenció.