Yandel le tira a El Chombo

El tema que si el reguetón murió o no que puso en el tapete Rodney Clark, mejor conocido como El Chombo, sigue generando controversia, y ahora fue Yandel, quien por medio de una canción le contestó al productor panameño.

“El Palabreo”, ese es el nombre de la canción que dedicó el puertorriqueño a El Chombo, y en una entrevista con Molusco, Yandel expresó que no es una persona de controversia, siempre se mantiene en su esquina tranquilo, pero por el comentario de El Chombo, sacó a pasear a “el capitán Yandel”. ”Yo pienso que estuvo de más el comentario, y no tengo nada en contra de él, respeto su trabajo, me gusta lo que hace, me gusta escucharlo, ver su programa, pero nada, estoy aquí defendiendo lo mío, y yo pienso que los de mi generación deben ponerse las pilas, trabajar y hacer reguetón del bueno”, manifestó Yandel, recalcando que el reguetón sigue vivo.

Publicidad

El artista aceptó que lo que El Chombo hizo al referirse del reguetón ha sido positivo para ellos. “Todo el mundo tiene su opinión y yo la respeto totalmente, pero aquí estamos también defendiendo lo de nosotros