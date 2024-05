Yaneth quiere hacer casetas en su comunidad. Espera los permisos

La conocida empresaria de OnlyFans, Yaneth Marín, indicó que busca darle más a su comunidad de El Barrigón en el Copé, esto luego que hace un tiempo construyera una carretera para mejor la calidad de vida del área.

Ella reveló la problemática que en su comunidad de El Barrigón, no hay casetas ni casas comunales donde las personas puedan resguardarse del clima, más ahora que llegó el invierno.

“Llevo un mes esperando a que vengan a evaluar y nada, vienen las lluvias y no hay casetas donde las personas puedan atajarse del agua…por favor déjenme hacer las obras que el gobierno no hace…”, dijo.

Una persona le comentó que debe reunir firmas de las personas que necesitan esa obra, a lo que ella contestó que usará su propio dinero y no necesita eso.

"¿Carta de solicitud de qué? Esto lo haré con mi dinero, yo solo necesito que me vengan a inspeccionar y me den el go! Porque ya ellos saben", puntualizó.

Para muchos, Yaneth resuelve más rápido que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas.

