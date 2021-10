Yemil incumplió contrato de ‘show’ con Da Flow Internacional

¿Incumplió el contrato?. Mediante un comunicado posteado en la cuenta de Instagram Da Flow Internacional, como empresa, ofreció disculpa a sus seguidores y público que asistió al evento que realizaron el domingo en Veracruz, y en el que los asistentes quedaron esperando la presentación artística, la cual le correspondía a Yemil.

“Atención gente de Veracruz, por primera vez de la trayectoria de nuestro programa sucede algo así... como empresa responsable damos la cara por el evento que se realizó el día de ayer domingo 3 de octubre, en Panorama Veracruz, en el cual NO SE PRESENTÓ el artista Yemil, incumpliendo su parte del contrato pactado para dicha fecha...”, expresa parte del comunicado posteado por Da Flow.

A Yemil ya se le había dado un abono de su presentación, B/.650.00, según dio a conocer Darelys Anderson, de Da Flow Internacional, quien publicó en su cuenta de Instagram el contrato que tenían con el “Maleante caro”, que fue firmado con el representante de Yemil, Julio Rivas, por la suma total de B/.1,300.00.

Darelys mostró las conversaciones tanto con el artista como con su “manager”, horas antes del “show”, donde le notificaron que ellos estaban en Colón en un evento privado, por lo que la chica les recordó que debían cumplir con su parte del contrato, porque como marca, Da Flow tendría que dar la cara ante el público si ellos no llegaban a tiempo y Yemil no subía a cantar.

“No soy de hablar mal de un artista, sus razones tendrá para ser tan irresponsable. quizás Da Flow no lo suba por respeto al artista, pero hay que ser responsable en esto... No voy a quedar mal con la cantidad de personas que asistieron al evento para ver cantar a Yemil, que nunca apareció... y el ‘manager’ Julio Rivas ni siquiera tuvo la dignidad de contestar... ojalá mañana (ayer) tengas la dignidad de responder”, detalló Anderson ante la irresponsabilidad que tuvo el artista de no cumplir con un contrato abonado.

Ante lo sucedido ni Yemil ni su representante dieron explicaciones al público que asistió al evento de Da Flow, que ahora, como disculpas a los asistentes, quienes tengan su cintillo del domingo, podrán entrar gratis al próximo evento que realizarán el 30 de octubre.