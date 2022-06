Yoani sigue separada de Liza; la doradita no quiere malas compañías

Aunque muchos esperaban que la pelea de Liza Hernández con Yoani Ben pasara rápido y todo se arreglara como siempre pasaba, lo cierto es que ambas se han distanciado más, al punto que no se ve una posible reconciliación.

Como recordarán la rubio de rizos aclaró varios puntos y dio a entender que su examiga no era lo que parecía, acusándola de ser problemática, así como mentirosa.

"Y eso es lo único y último que diré de esta situación, cuando tengo mucho que decir, pero creo las acciones hablan más que mil palabras. Y si la gente pregunta lo que pregunta es porque nos conocer. Me voy a mantener como siempre soy, estoy harta que la gente quede bien porque me quedo callada. No más, bendciones", relató en un video.

El tiempo pasó y como siempre había sucedido, las cosas se solucionaban como en épocas anteriores, sin embargo, no hay luces de nada y ahora ella pasa más tiempo con Jacky Guzmán, su mejor amiga.

Seguidores han especulado que para que ella no le hable más, no era nada relacionado a temas de pareja, sino aparentemente a dinero o algo similar, además, que posiblemente dijo cosas que eran secretas entre ambas.

"A veces solo se necesita una buena compañía y un tanque lleno. Yo te enseño el camino", fue uno de los últimos mensajes que dejó y da a entender que no quiere saber de malas personas.

Pero si hablamos de problemas de esta última famosa, hace poco su expareja, Marlon Polo también la llamó mentirosa luego que ella diera a entender que no estaba pagando los gastos normales de su hija.

Yoani ha estado en el ojo de la polémica desde hace unas semanas, pero eso a ella no le molesta y sigue con su vida normal.