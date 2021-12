Zaida Batista está feliz de haber terminado el año haciendo lo que me gusta

La exreina de belleza Zaida Batista está feliz de haber terminado este año haciendo lo que le gusta, jugando Flag Football.

Con una galería en su cuenta de Instagram, la famosa compartió su alegría por cerrar el 2021 haciendo su gran pasión, que lleva más de 15 años practicando este deporte. Se tomará unas vacaciones.

“Y terminé el año haciendo lo que me gusta, jugando Flag Football y con otro superequipo, las @bearspty. Ha sido un año de Campeonatos y Sub-campeonatos, lo que es un plus, ya que no juego Flag por los títulos, sino porque me apasiona este bello deporte, pero no me pongo brava por las Copas”, dijo

Añadió: “Que rico poder seguir jugando Flag, casi 15 años después de haberlo conocido y con la misma energía. Me hace muy feliz ver cómo ha ido creciendo este maravilloso deporte”.

Por otro lado, mencionó que le gustaría que sus hijas compartieran su pasión.

“Ojalá a mis hijas les guste practicarlo, para cuando ya no lo juegue, seguir disfrutándolo desde las gradas. Me tomaré unas vacaciones hasta el otro año, estoy agotada, por favor no me llamen para ninguna liga de nada, así sea de canicas o liga china”, manifestó Batista.