Zharick León dijo que sufrió abusos en "Pasión de Gavilanes"

La actriz colombiana Zharick León, conocida por sus interpretaciones en novelas como 'Pasión de gavilanes' o 'Romina poderosa', asevera que en estas "se ve el reflejo de la sociedad" y del machismo imperante, aunque destaca el "cambio" que se ha hecho en la industria para dejar atrás los estereotipos de las mujeres.

Así lo cuenta en el nuevo episodio del pódcast de la Agencia EFE 'Sin Sostén', disponible en todas las plataformas digitales, en el que la actriz repasa su carrera, los estereotipos con los que se ha retratado a las mujeres en las telenovelas y algunos secretos de sus papeles haciendo de "mala".



"Claramente en 'Pasión de gavilanes' podemos ver ese reflejo de ese momento que estamos viviendo como sociedad, se puede ver también ese machismo", opina León en el episodio, donde también cuenta cómo se sintió en la icónica novela: "Era súper incómodo para mí pararme con una faldita de cuatro dedos y con un topcito en una barra (...) para mi era una tortura".



La actriz también revela un episodio de abuso que vivió cuando, en una escena de beso, sintió que su contraparte la "tocaba más de la cuenta". "Me metía la lengua, en una escena de una novela eso no es necesario, hay técnicas", a la vez que criticó que cuando se denuncian este tipo de casos no se le cree a la mujer.



"Ella está loca, yo nunca la toqué, yo nunca le hice nada, es que ella tiene problemas, es que es muy sensible, como es actriz y bonita es una dramática, cosas así", son las cosas que dicen, asegura, cuando se denuncia un abuso en el mundo de la interpretación, provocando el silencio en la mayoría de los casos.



La realidad que viven decenas de miles de 'webcamers' en el continente, qué hay detrás de los concursos de belleza y de un título de Miss o por qué las dietas controlan la vida de tantas mujeres, que incluso exponen su salud por unos cánones de belleza inalcanzables son algunas de las temáticas de 'Sin Sostén'.



El nuevo pódcast de la Agencia EFE es su primera gran apuesta sonora en América Latina, en el que con una mirada feminista se abordan temas que afectan a las mujeres latinoamericanas con invitadas como Greeicy y Zharick León.



Un giro en las telenovelas

A pesar de algunas malas sensaciones que tuvo la actriz a lo largo de su carrera, considera que "ha habido un giro importante porque ahora los productores han hecho parte de este cambio social, eligen a mujeres reales para hacer de protagonistas en sus novelas".



León, después de confesar que una petición recurrente es cantar la famosa frase "¿Quién es ese hombre?" de la banda sonora de 'Pasión de gavilanes', lamenta que las novelas de hace algunas décadas eran mucho más machistas.



"Es una realidad de nuestra sociedad y tal vez en ese momento era aún más, y en la época de mi madre y de mi abuela todavía más, claro, pero la dicha es que hoy en día este rol de esa mujer sumisa, víctima, de esa mujer incapaz, se ha transformado y yo creo que esto ya está siendo más equitativo de alguna manera", insiste la colombiana.



"Anteriormente en las novelas (a la mujer) la violaban, la violentaban, le (hacían) de todo y al final ella seguía y sumisa; eso ha cambiado, como que ha habido de verdad un giro importante en esta cuestión de género, en los estereotipos", añade León, para quien 'Romina poderosa' "fue un regalo y una sorpresa bellísima porque se salió del esquema".



León, en un momento de "liberación" como ella misma lo define, concluye que "socializar y verbalizar cosas que te han dolido o te han marcado ya es un paso para sanar".

