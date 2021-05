0 fallecidos por Covid por primera vez desde inicio de pandemia

No se registran fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas Panamá, 16 de mayo de 2021.

El informe epidemiológico del Ministerio de Salud reporta que en las las últimas 24 horas no se han registrado fallecimientos a causa del COVID-19.

Se trata de la primera vez, durante la pandemia, que no se ha registrado ninguna defunción, añadió el ministro Luis Francisco Sucre, quien además resaltó la labor que día a día realiza el personal de salud en los centros hospitalarios y de atención COVID-19 para salvar la vida de los pacientes positivos.

Sucre recalcó que la población debe seguir cooperando para procurar los índices que mantiene Panamá, respetando además las medidas de bioseguridad, tales como el uso correcto de la mascarilla, el

distanciamiento físico, utilizar gel alcoholado, lavado frecuente de manos y alcohol.

Aprovechó para recordar que mañana lunes el uso de careta o pantalla facial será obligatorio en el transporte público a nivel nacional.