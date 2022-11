3 chicas son brutalmente golpeadas por expolicía. Nadie hace nada

Tres jóvenes fueron agredidas física y verbalmente de manera brutal por un ex miembro de la Policía Nacional, presuntamente en estado de ebriedad, en Calle 3 de Mayo, de Las Mañanitas.

El hecho se dio cuando las jóvenes llegaron a la casa de la hermana de una de las chicas en momentos en que se retiraban y se dirigían hacia su auto, según explicaron en Telemetro.Reporta

"El hombre comenzó a gritar que la calle era de él" y que el auto estaba estacionado en su propiedad.

Detallan que a pesar de que le indicaron al sujeto que ya se retiraban del sitio, este siguió gritándoles y, de forma sorpresiva, comenzó a golpear a una de las chicas con una lata de cerveza llena. Le pegó en la cabeza y en otras partes del cuerpo.

Al ver lo que ocurría, otra de las jóvenes intentó ayudar a su amiga, pero el hombre, sin control, también la agredió.

Tras el hecho, se dio aviso a la Policía Nacional, pero al llegar al lugar, no pudieron detener al sujeto , porque este se encontraba dentro de su casa y los uniformados no contaban con una orden judicial.

Los agentes le recomendaron a las jóvenes que se dirigieran hacia un hospital y presentaran la denuncia ante el Ministerio Público.

De acuerdo a las afectadas, se ha ampliado la denuncia, pero aún se mantienen a la espera de una respuesta por parte del Ministerio Público, que indicó que se debe contar con el informe de Medicatura Forense.

Si la incapacidad médica pasa los 15 días, el caso sigue en investigación, pero si es menor a esa cantidad, entonces le corresponde a un juez de paz.

Las jóvenes han expresado públicamente que siente temor de que se repita esta situación y critican la falta de acción de las autoridades.

"Aquí nosotros no dormimos, no nos sentimos seguras... Y, realmente nadie nos ayuda, nadie hace nada por detenerlo y para nosotras ese señor es un peligro, porque nosotras sin hacerle nada nos agredió de esa forma, eso fue algo muy salvaje”, expresó otra.

El hombre sigue en libertad.

