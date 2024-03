5 toneladas de droga decomisada

Tras la operación “Apolo”, ejecutada recientemente por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en coordinación con el CROAN y la Fuerza Marítima Conjunta de Panamá (FMC), se llevó a cabo la incautación de cinco (5) toneladas de droga en contenedores, cifra histórica en nuestro país.

Para el ministro de seguridad Juan Manuel Pino, este es un duro golpe a las finanzas de las estructuras del narcotráfico, ya que estamos hablando de cientos de millones de dólares que representa para las organizaciones criminales.

“Al impactar la estructura financiera de estas organizaciones dedicadas al trasiego de sustancias ilícitas, armas, extorsión, sicariato y el pandillerismo, entre otros delitos, disminuimos sus objetivos de seguir distribuyendo y vendiendo cocaína o marihuana en las calles y pagando con droga o dinero a los grupos delictivos para seguir controlando territorio y mantener su hegemonía”, afirmó Pino.

Esta es una lucha frontal contra la narcomafia, por tanto las estrategias y operaciones antinarcótico demandan de una dinámica constante y diversificada, a fin de contener su avance y peligrosidad, ya que estos criminales no miden las consecuencias de sus actos, no tiene Dios ni Patria y no les importa a quien se llevan por delante.

“Enfrentar los carteles de la droga no es cosa de niños, ni de jugar al policía, es un tema serio y delicado, por lo que hay que aplaudir el arduo trabajo de los hombres y mujeres de uniforme, quienes son profesionales sumamente preparados y comprometidos que luchan contra estos grupos criminales y diabólicos”, destacó.

Reciente informe del ministerio de seguridad pública (Minseg), revela que de enero a febrero del presente año, se ha decomisado más de 19 toneladas de droga y de igual forma se aprehendieron 830 ciudadanos vinculados a los delitos de narcotráfico y microtrafico.

Asimismo se confiscó 2 millones 765 mil 069 dólares americanos, provenientes de actividades ilícitas.

Se han incautado 425 armas de fuego, 8,617 municiones de diversos calibres y se ha dado con la aprehensión de 204 ciudadanos por arma ilegal.

En el primer bimestre del 2024, la fuerza pública ha realizado 9, 838 capturas por otros delitos.

