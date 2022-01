75% de homicidios son con armas de fuego

El arma de fuego se ha convertido en la herramienta con la cual se han cometido la mayor cantidad de homicidios en Panamá en los últimos siete años. Durante este periodo, más del 75% de los asesinatos han utilizado este tipo de artefactos letales, según datos estadísticos del Ministerio Público.

Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2021, se cometieron 3,294 asesinatos, de los cuales 2,436 fueron con armas de fuego. Es decir, que tan solo 858 asesinatos en este periodo, fueron realizados con otro tipo de artefacto.

Las cifras del Ministerio de Seguridad Pública reflejan que durante los dos años y medio del Gobierno de Laurentino Cortizo, se han decomisado y destruido más de 15 mil armas de fuego, lo que pareciera no tener efecto en los hechos de violencia que se cometen en el país.

Para Isaac Brawerman, presidente de la Asociación de Propietarios de Panamá y experto en temas de seguridad, el problema está en que las autoridades toman medidas de prohibición o restricción contra usos de armas de fuego registradas legalmente, lo que no ayuda, sino que agrava el problema.

“Cuando hablan de homicidio cometido con arma de fuego, hay que hacer la separación de que si las armas de fuego empleadas en esos crímenes son registradas y que fueron utilizadas por los dueños registrados de las mismas o que no están registrados y son del mercado negro o de contrabando”, dijo.

Brawerman explicó que otro problema es que muchas organizaciones que se dedican a analizar el tema de violencia, criminalidad y tráfico de armamentos, solamente reportan homicidios con armas de fuego, sin embargo, no hacen la separación y esto da un mal lineamiento que sufren de este tipo de estos flagelos de violencia, “porque ellos solo se dedican a implementar medidas contra de legítimos propietarios”.

Otro que reaccionó a este tema, fue el exmiembro de la desaparecida Policía Técnica Judicial (PTJ), David Villarreal, quien coincide con Brawerman en señalar que en Panamá evidentemente existe un mercado negro consolidado de tráfico de armas.

El experto agregó que este mercado ilícito de armas de fuego va en aumento, porque todavía no se ha encontrado por dónde están entrando esas armas al país.

Otro punto en que hizo énfasis fue en el punto de la destrucción de armas, muchas de las cuales son decomisadas por las autoridades, sin embargo, no se registra si las mismas tuvieron registro legal en algún momento o no o el que la registró la reportó como robada, lo que la convierte en ilícita.

“Nosotros no vemos esa información sobre si esas armas que destruyeron están involucradas en delitos o no, tuvieron dueños o fueron denunciadas cómo robadas o son armas no registradas”, puntualizó.

Villarreal dijo que una duda que surge es que si todas esas armas que se decomisan y se destruyen pasan por el matiz del sistema automatizado de balística y se determina si tienen más de un homicidio.