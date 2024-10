ACRIBILLAN A C3 TRAS DIANAS EN NEW YORK

Fue una lluvia de balas. La víctima fue asesinada cerca de la tienda Old Navy Outlet y el Flaming Grill and Buffet en 2163 Tilden Ave. en Flatbush aproximadamente a las 3:51 am.

New York Por: Redacción Impreso - Lunes 14 de octubre de 2024 12:00 AM