Acribillan a hombre de 24 aÃ±os en Sabanitas, ColÃ³n

Un hombre, de 24 años de edad, fue asesinado en la comunidad de Nuevo México, corregimiento de Sabanitas, en la provincia de Colón.

Residentes de este lugar amanecieron con esta noticia de una persona fallecida por arma de fuego.

En el área se encuentran la Policía Nacional que acordonaron el perímetro de una residencia para no contaminar la escena.

Se está a la espera de personal del Ministerio Público para hacer el levantamiento del cadáver, evidencias, como casquillos de bala, y potenciales testigos. Aún no se ha confirmado las generales del occiso, solo que recibió varios impactos de bala.

Esta persona se convierte en la víctima No. 80 por violencia en la provincia de Colón.