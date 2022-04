Activan operativo de inversión de carriles [Video]

Panamá- Más de 17 vehículos se han movilizado en las últimas horas hacia en interior de la República por motivo de la Semana Santa.

El subcomisionado Emiliano Otero, miembro de la Policía de Tránsito, confirmó la activación de inversión de carriles a partir de hoy, jueves, a fin de agilizar el tráfico vehicular a lo largo de la vía Interamericana.



La inversión desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. desde La Espiga de La Chorrera hasta Campana; y de Sajalices a Punta Barco.

11:00 a.m.- 6:00 p.m. desde la avenida de Los Mártires hasta Arraiján Cabecera.



Otero recomendó a los conductores cumplir con las normas de tránsito para evitar accidentes.

#NacionalCri Más de 17 mil vehículos han viajado al interior del país, indica el subcomisionado Emiliano Otero de la #DNOT. Esto por motivo de la Semana Santa. Además, se refiere al operativo de inversión de carriles. Video: Landro Ortiz. pic.twitter.com/CtnkGvVB1i — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) April 14, 2022

