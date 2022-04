Adolescente muere tras caer de lo alto de edificio en Vía España

Panamá- Un adolescente de entre 13 y 15 años, falleció la tarde de este Jueves Santo, luego de caer desde uno de los pisos del edificio El Marquez, ubicado Las Sabanas, corregimiento de Pueblo Nuevo con en Vía España, frente a los Consultorios América.

Datos preliminares indican que la víctima, aparentemente, se lanzó al vacío desde uno de los apartamentos que se ubican en el piso número 10 del complejo habitacional.

Al lugar se presentaron paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (Sume 911), en la ambulancia #169, pero no pudieron hacer nada por el menor, más que dictaminar que ya no tenía signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento de la víctima, al lugar se presentaron peritos del Instituto de Medicina Legal y ciencias Forenses (Imelfc), para realizar la diligencia de levantamiento del cadáver.

Por el momento se desconoce qué podría haber motivado esta tragedia que deja luto en una familia. Se espera que a través de las investigaciones relacioneadas con el caso se pueda establecer qué pasó antes de que el joven se suicidara.

