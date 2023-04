"APACHE NESS" MOLESTO POR TRATO DE AUTORIDADES

El cantante de género urbano y pastor Ernesto Brown, mejor conocido como el "Apache Ness", dijo que demostrará su inocencia frente a la investigación que se le sigue por presunto delito de peculado.



El artista explicó que la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) le donó cuatro autos en condición de descarte o chatarra, porque no quería que provocaran una situación sanitaria en las instalaciones.

"Usted me da unos bienes en 2019, y hasta el año 2022 me entrega una resolución que dice que no puedo hacer nada con esos bienes, ¿Cuántos años han pasado?, Por qué desde el momento que me da el bien no me comunica eso, era chatarra", expresó el reguesero.



Uno de los autos donados y que fue vendido a una persona que luego lo reparó. "Apache Ness" indicó que las autoridades de fiscalía que investigan este caso nunca emitieron una citación, y que lo correcto era preguntarle para poder ofrecer las explicaciones.



Ness expresó que se siente "desanimado y con tristeza" al ver la forma en la que fue tratado por las autoridades cuando toda la información sobre su persona era de dominio público

y saben cómo localizarlo.



"Apache Ness" fue liberado tras consignar una fianza de $5 mil,

