Arbitraria e ilegal detención de alcalde Alex Lee, dicen abogados

Tras la detención del Alcalde Alex Lee en el aeropuerto internacional de Tocumen en horas de la tarde de hoy, su equipo legal ha emitido un comunicado enérgico en respuesta a lo que consideran una medida "arbitraria e ilegal" por parte de la fiscalía anticorrupción.

En el comunicado, se cuestiona la aplicación del artículo 235 del Código Procesal Penal, que permite la detención excepcional en caso de que un funcionario no pueda ser localizado. El equipo legal del Alcalde Lee argumenta que no tiene sentido aplicar esta medida si el funcionario no ha sido notificado personalmente de ninguna orden de alto. Además, sostienen que es absurdo insinuar que el Alcalde de Colón, Alex Lee, sea difícil de localizar.

Según el comunicado, esto es una clara muestra de que la detención de Lee es parte de una persecución política.

El comunicado también hace alusión a pronunciamientos anteriores de la corte en los que se han denunciado arbitrariedades y abusos por parte del Ministerio Público en procesos contra alcaldes y representantes. Se argumenta que estos abusos van en contra de las reglas, garantías y principios del nuevo sistema de enjuiciamiento.

Finalmente, se aborda el tema del fuero, alegando que el Alcalde renunció voluntariamente al mismo y que nunca se negó a atender las demandas del fiscal Edwin Juárez Duarte.

Los abogados nstando a un proceso justo y respetuoso de la ley, y reiterando la confianza en que la verdad prevalecerá en este caso.

