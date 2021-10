Asaltan al comentarista Pedro Blasco; él pidió apoyo para recuperar lo robado

El presentador deportivo del programa DeFulbolTv Pedro Blasco, reveló en sus redes sociales que fue víctima de un delicuente que lo atacó mientras salía de un restaurante.

El comunicador dijo lo siguiente: "Siento escribir esto. Ayer fui víctima de un robo en El Cangrejo. No es lo q me robaron sino su valor sentimental (el dije q mi mamá me dio antes de morir). Solo deseo que aparezca y solicito colaboración de las casa de empeño. Panamá no merece estar así de insegura".

Según informa Blasco, que el bien robado en caso de que alguien lo vea es ovalado de oro y sus iniciales grabadas como AL.

Seguidores le expresaron que esta área del país se ha vuelto peligrosa desde hace un tiempo y no se le ha prestado mucha atención.

