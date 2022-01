Asaltan a excandidata a diputada y le fracturan dedo

La doctora y excandidata a diputada Ingrid Perscky reveló que recientemente fue asaltada en el sector de Viña del Mar. Narró que mientras hacía ejercicio, un auto con cuatro sujetos se le acercó, y uno de ellos se le abalanzó para quitarle el celular.

"Me resistí como pude, pero finalmente me estrelló contra una malla de ciclón, me inmovilizó el brazo y me arracó el celular, no sin antes fracturarme un dedo. Hoy estoy algo golpeada y adolorida, moral y físicamente, ya no podemos transitar libremente, no sé si estaban armados, pero sí sé que cualquier cosa pudo haber pasado", escribió.

La Policía, siguiendo el GPS de su celular, ubicó el auto donde iban los maleantes afuera de una barraca cerca al arzobispado en Carrasquilla. "Finalmente, apareció el conductor que con su cara más dura dijo que lo habían raptado en la noche, 3 hombres lo obligaron a manejar, pero nunca vio que le quitaran el celular a nadie, pero la policía nada podía hacer hasta que lo ordenara un fiscal y se lo llevaron a denunciar su privación de libertad".

"Los otros 3 se escaparon en otro auto que también persiguieron, pero que luego abandonaron. Ya después aunque seguíamos el celular era imposible de encontrar. Hoy duerme en una calle de El Chorrillo. Luego del hospital me tocará ir a medicina legal ".

Según Perscky, hay que revisar el Sistema Penal Acusatorio para que los maleantes no abusen de los ciudadanos.