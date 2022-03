Asesinan agente de seguridad en el embarcadero de Juan Díaz (Video)

Panamá- Un agente de seguridad fue asesinado en horas de la noche de este lunes, mientras custodiaba las instalaciones de una empresa pesquera, ubicada en el sector conocido como el embarcadero, en el corregimiento de Juan Díaz, próximo al Corredor Sur.

Datos preliminares indican que la víctima, cuyo nombre aún no ha sido revelado, aparentemente se enfrentó con varios delincuentes que ingresaron a robar a la empresa, siendo alcanzado por varias balas que acabaron con su vida en la escena.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

Personal de Criminalística del Ministerio Público y peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), se presentaron al lugar para recabar indicios en la escena y realizar el levantamiento del cadáver.

Unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), y de la sección de Homicidios y Femicidios de la Fiscalía Metropolitana, adelantan operativos y pesquisas para identificar y dar con el paradero de los asesinos.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

#SucesosCri Un guardia de seguridad murió en un enfrentamiento con delincuentes que entraron a robar en un embarcadero en Juan Díaz. Se presume que trató de defenderse, pero fue alcanzado por los proyectiles. El hecho se registró anoche. Videl: Alexander Santamaría pic.twitter.com/RXgxJvsG88 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 8, 2022

Contenido Premium: 0