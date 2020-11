Asesinan a joven de 26 aÃ±os en El Crisol, ColÃ³n [Video]

Dionicio Lucas,de 26 años de edad, se convirtió en la víctima No. 79 por homicidio, en un hecho ocurrido pasada las 12 de la medianoche.

LEE TAMBIÉN: Inician búsqueda de hombre desaparecido en el río Estivaná

El trágico hecho se dio en el área conocida como El Crisol, sector B.

La tranquilidad de la noche se vio interrumpida por este hecho de violencia, en la que se llamó a la ambulancia del 911, para atender a la víctima. Tres paramédicos llegaron a este sector de Villa del Caribe, quienes dictaminaron que el mismo estaba sin signos vitales.

El cuerpo de Dionicio quedó boca abajo, y presentaba heridas con arma de fuego.

Algunos moradores reportaron haber escuchado disparos por lo que llamaron a la Policía Nacional, dando con el hallazgo del cadáver, en zona que colinda con la comunidad de Puerto Escondido.

Familiares del occiso estaban buscando al joven, pero no habían dado con su paradero hasta que se les informó de su muerte.

La Policía Nacional acordonó la vereda que conducía hacia el cuerpo hasta que llegaron los peritos del Ministerio Público que hicieron el levantamiento del cadáver y recolectaron la evidencia del suceso, pasada las 2:00 a.m.

El cuerpo fue trasladado hacia la morgue judicial para esperar que se le practique el examen de necropsia.

En este caso no hay detenidos y se inició la investigación para conocer el móvil que llevó a la muerte de este joven.

Publicidad