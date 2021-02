Atrapan a 10 que gozaban del carnaval clandestina en ColÃ³n (Video)

Una publicación compartida de Diario Crítica (@criticapa)

Los participantes de esta actividad ilegal, no mantenían distanciamiento social ni mascarillas, en medio de un callejón oscuro, al ritmo del carnaval.

Mientras que en verificación de las playas por los organismos de seguridad y el equipo regional del MINSA, se observó que las playas no estaban llenas, contrario a lo que ocurrió el pasado martes de carnaval, donde hubo muchas personas en los balnearios, principalmente desde la ciudad de Panamá.

Para ello se habilitó un puesto de control policíal en la Y de Nuevo San Juan para no dejar pasar a las personas que provenían de áreas, donde existe cuarentena total.