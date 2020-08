Audiencia de involucrados en supuesta secta religiosa será mañana

Se confirmó por parte del Ministerio Público en la provincia de Chiriquí la tarde de este lunes que aún se mantiene realizando algunas diligencias en el caso de la presunta secta religiosa que mantenía privada del libertad a seis personas en la comunidad de Guayabal en Ñurum en la comarca Ngabe Buglé, por lo que la audiencia se realizará este martes a las 10:00 de la mañana.

Una fuente cercana al hecho indicó que las tres personas aprehendidas dos hombres y una mujer permanecen a órdenes de la Dirección de Investigación e Información Policial y que está tarde fueron llevados hasta la personería de Nuruñ desde el área de Remedios para ser notificados del procedieron a seguir luego de das su aprehensión por parte de Unidades del Servicio Nacional Aeronaval.

Publicidad

Se espera que este martes las tres personas lleguen a las instalaciones del Órgano Judicial en David, donde permanecerán en una sala distinta al juez de Garantías para la legalización de aprehensión, imputación de cargos y la aplicación de una medida cautelar.

Desmienten que está secta sea de la iglesia mamá Tadda

Ante los cuestionamientos que surgieron cuando uno de los familiares de las víctimas señaló que la presunta secta religiosa se nombraba Mama Tadda, miembros de esta congregación religiosa salieron al paso para desmentirlo.

Ricardo Miranda, dirigente indígena dijo que condena todos los actos que se están dando en Guayabal y piden que se realicen todas las investigaciones pertinentes y que a los responsables les caiga todo el peso de la ley, pero también repudian que se utilice el nombre de la iglesia y que pare está campaña sucia en contra.

La medida es adoptada para la investigación por el mal uso del vehículo del estado en una fiesta realizada en Dorado Lakes el pasado sábado 15 de agosto de 2020.https://t.co/HCuME15XCX — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) August 17, 2020

" Pedimos que se rectifique sobre la información que se está brindando en el país donde están culpando a la iglesia mamá Tadda, y de alguna manera bajarla a un nivel de secta, esto es una campaña sucia, no es la primera vez , la iglesia MamaTadda no se caracteriza por realizar estos actos de hechicería, de tortura, todo lo contrario se caracteriza por defender los interés de los pueblos Ngabe Bugle y Campesino y gracias a esta iglesia tenemos una comarca, esta iglesia está desde el año 1962 guia a la población con las buenas practicas y costumbres, no se puede generalizar, por lo que pedimos a las autoridades que investiguen profundamente de quién se trata y que pare esa campaña sucia" expresó Miranda.

Cabe resaltar que la denuncia surgió a raíz que uno de los presuntos privados de libertad logró escapar y llegar hasta la comunidad de Batata dónde pidió protección y ayuda ya que iba a ser asesinado por integrantes de una secta religiosas.

Al llegar al lugar las unidades del Senan lograron rescatar a seis personas entre ellos menores de edad y una lactante de dos meses de nacida, mientras se dió con la aprehensión de tres personas y se está tras la captura del presunto cabecilla y otros miembros de esta secta.