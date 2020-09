Aumentan a 84 los detenidos contagiados de Covid-19 en Las Tablas

A 84 personas contagiadas, aumentó el brote de Covid-19 registrado desde la pasada semana en la cárcel pública de Las Tablas, provincia de Los Santos.

Esto motivó el incremento de medidas de bioseguridad en el penal, ubicado en las instalaciones de la Policía Nacional, así como el traslado de los nuevos positivos a un sitio de aislamiento.

Los detenidos que han salido positivos fueron trasladados para cumplir aislamiento al gimnasio auditorio de Las Tablas, donde cuentan con la atención y las medidas de seguridad necesarias, desde el pasado 30 de agosto que inició la detección de los primeros casos.

Ayvar Hernández, director de Salud de Los Santos, indicó que de los 84 positivos, sólo una persona ha tenido que ser traslada a recibir atención al hospital, luego de presentar molestias gastrointestinales.

La cárcel pública de Las Tablas alberga a 215 privados de libertad en condiciones de hacinamiento, de los cuales un 40 por ciento está contagiado de Covid-19, lo que hace necesario que se tomen medidas para garantizar la salud del resto de los detenidos.

Basado en la situación que atraviesa el centro penitenciario, el abogado tableño Rigoberto Vergara, interpuso un recurso de Habeas Corpus colectivo que permita una mejor atención de los afectados.

Vergara indicó que se hace necesaria la intervención judicial a fin de adoptar las medidas necesarias para brindar un trato humanitario a los privados de libertad, ya que a su juicio, con las actuales medidas, se comprometen sus derechos.

El abogado fundamentó su solicitud en que en las actuales condiciones de la cárcel, cuyas celdas están destinadas a albergar no más de 80 detenidos, no se puede garantizar las reglamentaciones de distanciamiento establecidas para evitar más contagios.