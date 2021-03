Â¿Auto sin radio y con capota quemada? Â¿DÃ³nde estÃ¡ el taxista?

¡Hay que encontrarlo! Familiares de Irak Ortega, el taxista de 42 años que se encuentra desaparecido desde la noche del miércoles, siguen con la intensa búsqueda del conductor, del cual no han hallado rastros.

Eran las 7:15 de la noche del pasado miércoles, cuando Ortega se comunicó con su esposa, quien le pidió que llevara algunos víveres a la casa. Trabajó como todos los días y ya se encaminaba hacia su hogar el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Las alertas empezaron a sonar, después de las 9 de la noche, cuando el conductor de taxi no regresó a su hogar como era su costumbre. Los familiares presentaron la denuncia.

De allí no se conoció más sobre él, hasta el día siguiente cuando fue encontrado su vehículo, en horas de la mañana, en el área boscosa de Cáceres en la autopista Arraiján-La Chorrera.

Familiares de Ortega dijeron a Crítica que al auto le faltaba el radio, además la capota estaba quemada, por lo que presumen que quienes tienen que ver con este hecho, intentaron prenderle fuego al vehículo.