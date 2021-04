Autoridades de Colón preocupadas por aumento de delincuencia en la Transístmica

El incremento de los robos, hurtos y actividades delincuenciales en el área de la carretera Transístmica, de la provincia de Colón fue abordado por autoridades de ese sector colonense, ante la gobernación.

Esta situación fue escuchada por Iracema de Dale, gobernadora de la provincia y algunos miembros de la Junta Técnica.

Los representantes de corregimientos de San Juan, Salamanca, Santa Rosa, Limón, Nueva Providencia, mostraron su preocupación sobre el tema de la seguridad.

#SucesosCri La víctima fue identificada como Edgardo Roldán Gálvez, de 34 años, cuyo cadáver quedó tirado boca abajo en un charco de su propia sangre. https://t.co/5kAz24VXlI Publicidad April 4, 2021

Para Alexis Higuera, representante de Nueva Providencia, en estos momentos el consumo de bebidas alcohólicas y la venta de droga es un mal que se ha incrementado en todas las comunidades de su corregimiento. Esto a pesar de contar en su comunidad con la sede de “Los Linces”, unidad motorizada de reacción de la policía, estos no realizan las rondas correspondientes.

Mientras Iván Tejada, representante de Nuevo San Juan, aseguró que se han incrementado los robos y asaltos tanto a ciudadanos, como a los comercios de la Transístmica precisamente porque la vigilancia es nula.

Por lo que le pidió a la gobernadora se solicite también mayor equipo a la policía en Colón, debido a que una de las excusas es que no cuentan con los vehículos para atender las llamadas.

En cuanto a este tema en particular la gobernadora de Colón asumió el compromiso de coordinar el tema de la seguridad en la región con el jefe de la Policía Nacional.