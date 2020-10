Babalao pide respeto para la religión en tema de sacrificios de animales

El babalao Ramsés Brittón, miembro de la Asociación Yoruba de Panamá, desmintió que la Policía Nacional confiscara animales de granjas que serían utilizados en una ceremonia santorial que él practicaría el jueves. También alzó su voz y pidió respeto para la religión que practican miles de panameños, incluyendo altos funcionarios del Gobierno.

Brittón, en nombre de la grupo, explicó que el incidente se generó a eso de las 4 de la tarde del jueves, cuando unidades policiales llegaron a la residencia, ubicada en Los Andes #2 donde se encontraban listo para realizar un ritual religioso.

En la casa habían cinco chivos, dos chivas, dos carneros, nueve gallos, nueve pollos, siete gallinas, siete palomas y ocho codornices.

Es mentira que la Policía Nacional se llevara animales de granjas y los salvara de los rituales como ha aparecido en grandes titulares.

Vecinos denuncian, Policía llega

El religioso explica que todo se dio cuando "Vecinos de la religión evangélica llamaron a la Policía Nacional para informales que había un ritual donde se estaban sacrificando animales, de una manera incorrecta... que le estábamos entrando a palo. Cuando llegó la Policía, yo expliqué que nosotros pertenecemos a la religión Yoruba y que hacemos sacrificios de animales con mucho respeto, al igual que lo hacen otras religiones", detalló.

El oficial verificó los animales que se encontraban en la residencia y se retiró. Sin embargo, una hora después, llegó una representante del área de Protección Animal del Colegio Nacional de Abogados junto a miembros de la Policía de Ambiente, para retirar los animales.

"Yo les indiqué que no podían llevárselos porque son animales de granja. Y, me dicen que en la Ley 70 estipula que en áreas residenciales no se puede tener animales de granjas. A lo que en ningún lado de la ley 70 habla de ese tema", explicó.

Brittón se refiere a la Ley 70 del 12 de octubre del 2012 adopta medidas y sanciones contra el maltrato de los animales domésticos.

"Ellos tomaron nota y yo tomé los animales y me los llevé para proceder con mi ceremonia", explicó.

Evangélicos nos ven como un grupo satánico



Para los involucrados, el incidente se debe especialmente al tema religioso y de creencias donde hay muchas contradicciones entre los grupos.

Los evangélicos consideran que la religión Yoruba es un culto satánico, mientras que los católicos la ven como un tema de brujería, tampoco lo es. Esto es una religión, dice el babalao.

En tono enérgico, pidió a las personas documentarse, alimentar su intelecto y aprender de su religión.

En las ceremonias al igual que en las de otras religiones se sacrifican animales como ofrendas a los santos, sin embargo, aclaró que no se sacrifica ningún animal doméstico.

Señala que desde el principio del mundo existen los sacrificios de animales, y si se habla del tema, nadie podría comer carne de vaca, ya que son sacrificadas a punta de mazazos y electricidad en los mataderos.¡Allí sí hay crueldad!

Una religión y dos asociación

El babalao afirma que las personas deben comprender que Yoruba, es una religión aceptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con iguales derechos que otras a nivel mundial y, que se debe aceptar que en Panamá hay libertad de culto.

En el documento del año 2005, se indica que "la Unesco reconoce oficialmente y promulga Ifa como patrimonio mundial intangible de la humanidad, reconocimiento que se da tras votación mayoritaria de varias candidaturas y ponencias".

Actualmente en Panamá hay dos asociaciones Yorubas constituidas, cada una con más de 200 integrantes, aunque un gran número de personas siguen la religión y la practican de manera oculta, para evitar los cuestionamientos.

Tras el incidente ocurrido, los miembros de ambos grupos levantarán su voz y se pronunciarán a través de un comunicado, en el pedirán que la "Policía no se tome atribuciones que no les competen y que no utilicen la Ley 70, ya que esta no tiene ninguna relación con el incidente ocurrido".

No descartan presentarse en la Asamblea Nacional de Diputados para que se legisle y se haga oficial la religión y se pueda practicar sin tabúes.

Según Brittón hay personalidades de altas esferas del Gobierno que siguen esta religión, pero se mantienen ocultos porque no quieren que se les relacione con Yoruba, ante el concepto errado que se maneja.

Rituales y ceremonias públicas



Ya es hora de que tengamos libertad para hacer nuestros rituales y no andar escondidos como estamos ahora, que tenemos miedo que la policía nos lleve presos.

La solicitud es para que se puedan hacer sus rituales en los lugares que generalmente se utilizan para hacerlos como los montes, ríos y mares.