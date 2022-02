Baja la positividad de Covid-19

Panamá reporta hoy 668 casos nuevos de Covid-19 aumentado el total de persona positivas acumuladas a 754,362 y se notifican tres defunciones más dos actualizaciones de fechas anteriores para un acumulado de 8,063 fallecidos y una letalidad de 1.1%.

El informe del Ministerio de Salud revela que hoy se reportaron 1,510 recuperados, para un total de 738,550. Se practicaron 8,229 pruebas para una positividad de 8.1%.

Hay 7,749 casos activos, de los cuales 7,550 están en aislamiento domiciliario y 199 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 7,512 en casa y 38 en hoteles. Los hospitalizados son 161 en sala y 38 en UCI.

A pesar del asueto de por carnaval habrá puestos de hisopados y de vacunación este fin de semana en varios puntos del país.



En Panamá Metro, los auto rápidos en el Estadio Emilio Royo y el Estadio Rod Carew atenderán al público, el sábado 26 y domingo 27, en horario de 7.00 a.m. a 2:00 p.m. Mientras que en Amador funcionará un puesto de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Además, el domingo 27 se habilitará un puesto de hisopados en la Cinta Costera de 3:00 pm a 7:00 p.m.

El lunes 28 funcionarán puestos de hisopados en Amador de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. mientras que los auto rápidos en el Emilio Royo, en el Rod Carew y en el Mega Mall permanecerán cerrados lunes y martes 1 de marzo.

El martes 1 de marzo funcionará el puesto en la Cinta Costera de 3:00 p.m. 7:00 p.m.

En Panamá Este habrá un puesto de hisopados en la cancha de las Margaritas de Chepo, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. durante el lunes 28 y martes 1.

En Panamá Norte se realizarán hisopados el lunes 28 y martes 1 en el centro de salud de Alcalde Díaz, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

En San Miguelito, el lunes 28 y el martes 1 de marzo habrá puestos de hisopados en los centros de salud de Amelia Denis de Icaza y el de Torrijos Carter, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

También habrá puestos de hisopados el lunes 28 y martes 1 en Bocas del Toro en el Hospital Guillermo Sánchez Borbón (7.00 a.m. a 3:00 p.m.); en Herrera en el centro de salud de La Arena (7:00 a.m. a 2:00 p.m.); Colón en el Policentro (8:00 a.m. a 2:00 p.m.); en Los Santos en el Supermercado Extra ( 8:00 a.m. a 12:00 m.d.).

En Los Andes mall y Albrook mall se mantendrán operando los puntos fijos de vacunación para dosis pediátricas como de adultos.





