¿Bajan los homicidios? La matemática dice una cosa… la calle dice otra

El ministro Frank Ábrego afirmó que en Panamá los homicidios han bajado, y que en Colón la reducción es “significativa”.

Pero cuando se revisan las cifras oficiales, la historia se ve distinta.

En Colón, la diferencia entre 2024 y 2025 es mínima:

2024: 103 homicidios

103 homicidios 2025 (hasta octubre): 100

100 Diferencia: 3 casos menos

A nivel nacional, hasta octubre se registran 485 homicidios, y la mayoría de las víctimas son jóvenes entre 18 y 39 años, atrapados en guerras que no controlan.

2024 (enero-octubre): 503 homicidios

503 homicidios 2025 (enero-octubre): 485

485 Diferencia: 18 casos menos

Mientras Ábrego asegura que hay menos muertos, también reconoce que las pandillas están aumentando, porque se están fragmentando.



Lo que antes era un solo combo, ahora se divide en tres: nuevos jefes, nuevas peleas y más sectores calientes.

Más pandillas significa más conflictos, aunque la cifra de homicidios por ahora muestre una leve baja.

¿Qué hay detrás de los números?

Se habla de “reducción”, pero la calle no siente alivio.

Expertos advierten que el 75% de los homicidios está ligado al crimen organizado y a pandillas, grupos con dinero, armas y estructuras que a veces parecen más fuertes que el propio Estado.

Mientras ese monstruo siga creciendo, ninguna estadística sirve de consuelo.

Sí, hay una baja mínima… pero lo que no baja es el miedo, ni la sensación de que todo puede empeorar de un día para otro.