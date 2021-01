Bajo detención provisional unos 8 pandilleros colonenses

Un Juez de Garantías de la provincia de Colón, decretó la medida cautelar de detención provisional en contra ocho hombres, imputados por la presunta comisión del delito Contra la Seguridad Colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

Los ocho sujetos fueron aprehendidos el pasado martes, mediante diligencias de allanamientos, en La Guira y otras comunidades de la Costa Arriba de Colón.

Publicidad

Durante la audiencia realizada a, través de la tecnología de video audiencia, luego de escuchar y analizar los argumentos de las partes intervinientes, el juzgador manifestó que la medida cautelar personal impuesta era necesaria a la naturaleza y gravedad del hecho punible; aunado a los riesgos procesales tales como: el peligro para la comunidad y destrucción de medios de prueba.

Previamente, se legalizó la aprehensión y se dio por presentada la formulación de la imputación de los cargos realizados por el Ministerio Público, que estuvo representado por el Fiscal Rogelio Valdés. La defensa técnica particular de los hoy imputados estuvo a cargo Valentín Jaén y Roberto Moreno; además por la Defensa Pública, Khumar Villalobos.

En el acto de audiencia , los defensores anunciaron recurso de apelación en contra de la medida cautelar decretada, siendo agendada la audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones para el martes, 19 de enero.

Pandillas a nivel nacional

En Panamá operan 159 pandillas a nivel nacional, distribuidas en 90 en Panamá, Colón 33 y Chiriquí 19, según informe del Ministerio de Seguridad.

En Colón operan dos grupos dedicados al tráfico internacional de drogas y tienen bajo su mando 31 células.