Cabo de Senafront fallece por complicaciones de Covid-19

Panamá- La familia del Servicio Nacional de Fronteras está de luto. El cabo 1ro. Juan José Pérez Bolis, falleció por complicaciones de Covid-19.

Pérez Bolis estuvo hospitalizado desde el 8 de enero de 2022 en el hospital Aquilino Tejeira, pero por complicaciones respiratorias fue trasladado al Hospital COVID de la Ciudad de la Salud hasta la fecha de su deceso.

El cabo 1ro. Pérez Bolis inició labores el 13 de octubre de 2010 y cumplió funciones en la Dirección de Recursos Humanos, Servicios Especiales y formó parte de la Fuerza Urbana de Rápida Intervención "ALFA".

El director general de Senafront. Oriel Ortega, miembros del directorio, personal juramentado y no juramentado, extienden sus condolencias ante la irreparable pérdida del compañero, dejando un profundo vacío en sus familiares, esposa e hijo, así como amigos que lo conocieron.