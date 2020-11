Caen 5 por matar a policía en Felipillo

Tres menores de edad y dos adultos fueron aprehendidos por el asesinato del cabo de la Policía Nacional, Jonathan Kadir Rodríguez, de 22 años, ayer en Felipillo.

Cerca de las 4:00 a.m. los radios de los uniformados en roda empezaron a retumbar- otra unidad pedía ayuda- se trataba de los compañeros de Jonathan, quienes desesperadamente hicieron esa llamada de auxilio luego que lo balearan en al menos dos ocasiones y cayera tendido al suelo.



Los hechos

Jonathan y dos unidades más caminaban por la calle y al llegar al sector conocido como La Favela, en una vereda, donde había una gran bulla, supuestamente por una fiesta, fueron sorprendidos por un grupo de personas que empezaron a realizar las detonaciones.

Al momento del ataque los otros dos uniformados lograron tirarse al suelo y Jonathan al quedar en pie, fue quien se llevó la peor parte, al recibir un disparo en el cachete y otro casi en la espalda.

Al momento que Rodríguez cayó al suelo, los pistoleros se dieron a la fuga por el sitio, mientras que de inmediato los compañeros de él empezaron a pedir ayuda.

Al sitio llegó un patrulla que de inmediato trasladó al agente herido, con todo el uniforme ensangrentado, hasta el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, pero era demasiado tarde, ya se encontraba sin vida, fueron los médicos quienes dictaminaron la muerte.



Felipillo Sitiado

Patrullas con sirenas puestas bajaban y subían por las calles de la 24 de Diciembre, las entradas a Felipillo fueron custodiadas, para prepararse para el operativo que se iba a realizar en la zona, para ubicar a los responsables.

Más de 100 unidades policiales en conjunto con el Ministerio Público, iniciaron de inmediato los allanamientos en los sectores donde habrían recibido información de donde estaban los presuntos responsables.

En las diferentes calles que daban el acceso a Felipillo se colocaron puntos de control y todo el que entraba y salía, a pie o en carro, era revisado.



Capturas

Al menos 5 personas fueron aprehendidas en las diligencias de allanamientos que se realizaron en el área, entre ellos tres menores de edad y dos adultos, quienes están presuntamente vinculados.

Rafael Baloyes, Fiscal Superior de Homicidios/Femicidios del Ministerio Público, confirmó que desde tempranas horas de la madrugada realizaron múltiples allanamientos, que con el bloque de búsqueda pudieron capturar a los 5 sospechosos.

Baloyes indicó que en las próximas horas los adultos serán procesados ante un Juez de Garantías, mientras que los menores serán remitidos a la autoridad que corresponde para su procedimiento.

Pino y Miranda reaccionan

El Ministro de Seguridad, Juan Pino, lamentó lo que ocurrió con Jonathan Rodríguez, enviándole el pésame a la esposa y a la familia, a su vez destacó que darán con los responsables del lamentable hecho.

“Tres unidades haciendo el trabajo, en plena madrugada, a las a las 3:00 a.m., son atacados por estos delincuentes. Esto no tiene precio, y como lo dije ayer en la destrucción de armas, vamos a seguir la lucha contra el crimen organizado, no vamos a descansar y sé que contamos con una Fuerza Pública comprometida con este trabajo, seguimos adelante”, indicó.

Por su parte Jorge Miranda, director de la Policía Nacional, quien también llegó al área, dijo que reaccionaron de manera rápida ante los hechos trabajando toda la madrugada con las unidades de inteligencia, para recabar los elementos de convicción del hecho.



Pérdida dolorosa

La noticia corrió como pólvora entre las unidades policiales en el país, quienes quedaron consternados por la forma en que uno de sus compañeros fue asesinado por sicarios.

Los estados de WhatsApp y otras redes sociales se llenaron de cintas negras, como muestra del luto y dolor que como uniformados sienten por la muerte trágica de una unidad dedicada a Proteger y Servir a la Patria.