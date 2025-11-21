Caer “Vampirín” en Colón tras meses de estar en la mira

La Policía Nacional logró aprehender en Puerto Escondido, Colón, a alias “Vampirín”, un hombre de 29 años que estaba entre los más buscados por tentativa de homicidio agravado.

La movida se dio sin mayores ruidos, pero con ese ambiente tenso que se respira cuando la calle sabe quién están buscando.

Según las autoridades, el tipo está ligado a un hecho ocurrido el 10 de marzo de 2025, en Calle 14 y 15, Avenida Bolívar, en Barrio Sur, donde una mujer terminó herida por arma de fuego. Ese caso venía sonando fuerte entre la comunidad.

Tras agarrarlo, los agentes lo pusieron de inmediato a órdenes del sistema judicial. Ahora, “Vampirín” deberá enfrentar a un juez de garantías, donde se le legalizará la detención, se le imputarán cargos y se definirá la medida cautelar que le tocará.