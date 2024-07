Camargo: Corrupción interna policial; clanes fuertes y poderosos

El mayor Felipe Camargo reitera la urgente necesidad de desarticular los clanes internos que operan dentro de la Policía Nacional.



Camargo sostiene que, para lograr una verdadera reforma, el nuevo director de la policía, quien es un civil y desconoce las complejidades internas de la institución, debe enfrentar a las estructuras de poder internas.

Según Camargo, estos clanes son extremadamente poderosos y están bien organizados, creando una red de protección mutua que dificulta cualquier intento de limpieza interna.



"Si no se realiza una purga interna, como yo lo he venido diciendo, no se logrará nada porque estos clanes son más poderosos y organizados de lo que se imagina. Se protegen entre ellos, con un 'yo te tapo, tú me tapas', que perpetúa la corrupción," afirmó.

El mayor también señaló casos específicos de encubrimiento que evidencian la profundidad de la corrupción dentro de la Policía Nacional. Camargo pone como ejemplo las 240 armas de fuego que desaparecieron de la institución al afirmar que son ejemplos claros de cómo los clanes operan para protegerse entre sí y mantener su poder.

Camargo advierte que, sin una acción decidida y valiente para desbaratar estos clanes, cualquier esfuerzo por reformar la institución quedará en nada.

"La corrupción interna policial es muy fuerte y poderosa. Necesitamos medidas drásticas y una verdadera voluntad de cambio para erradicar estas prácticas y devolver la confianza a la ciudadanía," concluyó.

La situación plantea un desafío significativo para el nuevo director de la Policía Nacional, quien enfrenta la tarea de transformar una institución profundamente arraigada en prácticas corruptas y clanes internos.

