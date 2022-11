Casi linchan a un ratro en Las Lomas

Panamá- Cansados de los constantes hurtos y robos en el sector de El Valle de Las Lomas, en el distrito de David, en la provincia de Chiriquí, los moradores casi terminan linchando a un sujeto que era el azote de la comunidad.

El delincuente se salvó de ser linchando porque unidades policiales acudieron al sitio para aprehenderlo, tras la denuncia de los moradores del sector.

Publicidad

En un video que ha recorrido las redes sociales, se observan cómo unidades de la Policía Nacional, llegan en auto patrulla y es cuando proceden a llevarse al sujeto que había sido denunciado, mientras los moradores, incluso dentro de la patrulla, intentan golpear al delincuente.

En el audio del video también se escucha a otros moradores mientras le gritan improperios al presunto delincuente, advirtiéndole que no lo quieren ver más por el lugar, porque la próxima no se salva y de que le queden una lección para que no siga robando.

Incluso una moradora intentó ingresar a la patrulla de la Policía Nacional por la puerta contraria donde iba el sujeto, para golpearlo con un palo, mientas que un morador le da seguimiento por varios metros al vehículo que lleva al sujeto.

LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTCIAS AQUÍ

La Policía Nacional, en sus redes sociales, informó del hecho, asegurando que recibieron una llamada a la subestación policial de Las Lomas, por lo que procedieron al sector de El Valle, retirando del sitio a una persona que presuntamente había hurtado en una residencia del sector, motivo por el que los moradores intentaban golpearlo.

La comunidad solicita al Ministerio Público hacer su trabajo, realizar las investigaciones y diligencias que permitan que los sujetos dedicados a hurtos y robos sean condenados por estos delitos.

Resaltan el trabajo que efectúa la Policía Nacional; sin embargo, no así el Ministerio Público, ya que pocos minutos después de que el delincuente es presentado ante esta autoridad, estos lo devuelven a las calles en donde continúan ejecutando sus fechorías.

Contenido Premium: 0