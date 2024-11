China da la cara por monedas Martinelli falsas

El gobierno chino se ha puesto a disposición de las autoridades panameñas y ha colaborado en aclarar el caso de las monedas de un balboa falsificadas que llegaron al país, supuestamente, desde la nación asiática.

Esta información la certificó el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, que no dio más detalles, debido a que el hecho se encuentra en investigación.

“Recalco que el gobierno de China ha mostrado toda su voluntad de colaborar en este asunto”, confirmó el canciller.

Al respecto, Xu Xueyuan, embajadora de la República Popular de China, aseguró que si a un ciudadano chino le ha sido probado legalmente, según los debidos procedimientos judiciales, que ha cometido falsificación y contrabando y, sobre todo, de monedas, caerá sobre él todo el peso de la ley.

“Si las evidencias implican la autoría del crimen por parte de un ciudadano chino, el gobierno será imparcial y hará caer sobre él todo el peso de la ley”, dijo la diplomática.

No obstante, la representante de China, declaró que hay que manejar estos casos con cautela, ya que todavía no se ha probado, con evidencias contundentes, si las monedas son provenientes de China y no se ha confirmado si el delito ha sido cometido por ciudadanos chinos.

“Si el gobierno panameño ha planteado al gobierno chino solicitud de cooperación en términos de intercambio de información, China lo apoyará con todos sus esfuerzos”, aseguró la embajadora.

Yariela Fuentes, directora de Propiedad Intelectual de Aduanas, dijo este lunes en TVN Noticias que las monedas formaban parte de una importación que provenía de China, la que fue ubicada en un local comercial.

El Banco Nacional ha lanzado una campaña para que la población sepa identificar las monedas de curso legal.

Las autoridades del banco sostienen, para calmar a la comunidad, que las falsificaciones de estas monedas conocidas como ‘Martinellis’ son mínimas por lo que no es necesario retirarlas del movimiento comercial.

