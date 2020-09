Ciudadanos exigen un alto al maltrato y la crueldad contra los animales

Indignación total y un alto al maltrato animal han pedido muchos ciudadanos al conocer que una perrita llamada Niebla apareció muerta en el área de Nuevo México en Sabanitas, Colón, luego de estar desaparecida por varios días.

La periodista Delfia Cortez relató semanas atrás que esta mascota estaba desaparecida, sin embargo, no esperaban que la misma fuera encontrada muerta en un matorral, con signos de haber sido torturada y llena de golpes en toda su anatomía.

"No puede pasar por mi mente que degenerados hayan torturado a esta perra y la mataran golpes. Es aquí donde debemos exigir una justicia con cárcel para los asesinos de Niebla que no se metía con nadie y solo movía su colita para mostrarte cariño. Esto me deja tan triste, deprimida e impotente no poder encontrar al homicida que esperamos alguien nos diga para denunciarlo y exigir que lo castiguen", mencionó.

Así como ella, muchas personas exigen un alto a este tipo de actos violentos y también a que se siga ocultando a los criminales, porque a la larga este tipo de personas podrían cometer algún crimen en contra de alguien.