Colón: Los que están poniendo el pecho

Colón van varios días de fuertes disturbios civiles, bloqueos de vías, violencia y ataques armados a tiros en contra de la Policía Nacional, este accionar de las pandillas aprovechando el ambiente de inseguridad se activan para aumentar el caos, responden a un esquema de violencia que es parte de las protestas. Ninguna protesta es pacífica. La protesta es la forma de lucha en las calles.

La motivación, la bandera de lucha para alzar a las masas es el alza del combustible y el alza del costo de la vida como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.

Publicidad

Las masas están activadas y con un mando y liderazgo definido.

Parto reconociendo la realidad del abandono post invasión de Colon de parte de todos los gobiernos que han gobernado Panamá.

Las Fuerzas de Policía están cumpliendo con su misión institucional poniendo el pecho en los disturbios que llevan varios días en Colón.

Van 2 policías heridos de consideración por heridas de bala. Que el resto de sus vidas quedaran con graves secuelas que le afectara su vida. Lisiados.



LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUI



No hay una sola persona de las manifestantes heridas de bala o perdigones, esto es de resaltar como el alto nivel de profesionalismo, en situaciones de extrema violencia en Colón.

Hablo del alto nivel de profesionalismo desarrollado por la FFPP, a todo lo largo de estos días continuos de disturbios civiles, se notó mando y control, la disciplina de fuego, no responder con disparos a la agresión del fuego letal, estos detalles no conocidos por los civiles, en el campo de la acción es muy complicado controlar el fuego y no reaccionar con la misma fuerza del enemigo que ataca.

Hoy Colón. La provincia paralizada afectando: Las operaciones del ferrocarril y el Canal de Panamá. El comercio, Zona libre, y los puertos.

Con un solo escenario de Inseguridad, caos y anarquía por la incapacidad política para desactivar la motivación de la lucha del pueblo de Colón. El exceso de burocratismo de los tecnócratas que no visualizan la urgencia. Colón es la espoleta de la bomba que explotará la explosión social.

Hay que tomar medidas urgentes, creativas fuera de la burocracia estatal. Decretar el estado de emergencia como el aplicado en la pandemia para darle los recursos necesarios para desactivar la bomba de tiempo.

Contenido Premium: 0