Convocan caravana con blancos globos en memoria de Esteban De León

Panamá- Una caravana pacífica en memoria del joven Esteban De León fue convocada a través de redes sociales en apoyo a la señora Yesenia Osorio y a toda su familia.

Los organizadores citan al pueblo en general desde las 8:30 a. m. de mañana para partir desde la estación de combustible Terpel, ubicada en la entrada de Felipillo, en plena vía Panamericana.

De igual forma, piden a los que decidan participar llevar globos blancos.

La caravana también tiene como objetivo mostrar apoyo simbólico a todas las familias que actualmente tienen un familiar desaparecido.

