Cooperación argentina para el sector agropecuario panameño

La Universidad de Panamá y BIOFARMA S.A. (empresa argentina líder en nutrición animal) han firmado un Convenio de Cooperación y Movilidad Académica que permitirá que estudiantes panameños, cursando sus últimos años de Ingeniería Agronómica, Zootecnia o Medicina Veterinaria, realicen prácticas internacionales en las instalaciones de Biofarma S.A. en la República Argentina.

“Nos complace presentar este acuerdo, que abre nuevas oportunidades de capacitación y fortalece el vínculo entre la academia y la empresa, en beneficio del futuro del sector agropecuario regional”, destacó el Médico Veterinario Facundo Martínez, Gerente Regional de Biofarma para Centroamérica y el Caribe.

Por su parte, su excelencia, la embajadora de la República Argentina en Panamá, Sra. Sandra Pitta, señaló: “Este convenio refuerza el trabajo conjunto entre ambos países, promoviendo el intercambio académico y científico, consolidando la cooperación bilateral en un sector estratégico como es la producción agropecuaria”.

Un programa de excelencia formativa

El Programa de Prácticas Profesionales de Biofarma se desarrolla en los dos Centros Experimentales de Nutrición Animal (CENAB), ubicados en la provincia de Córdoba, Argentina. Ambos centros de experimentación cuentan con diseño, tecnología e infraestructura que los convierten en referentes únicos en Latinoamérica. Durante tres meses, los estudiantes participan en actividades clave como manejo sanitario, bienestar animal, alimentación, investigación experimental y control de calidad. La experiencia incluye alojamiento, comidas, seguro, transporte interno y certificación, brindando un entorno formativo de excelencia en un contexto real de trabajo.

Hasta hoy, más de 130 estudiantes de Argentina y de la región han participado de este programa, que ya cuenta con más de 30 alianzas con universidades argentinas e internacionales. Con el acuerdo firmado, los alumnos panameños se suman a esta red académica internacional.

BIOFARMA S.A.

Fundada en Argentina, Biofarma se posiciona como pionera y líder en nutrición animal. Con una capacidad de producción superior a 20.000 toneladas mensuales en diversas plantas especializadas, y el respaldo de su complejo laboratorio FEEDLAB, la empresa asegura excelencia y trazabilidad en cada etapa del proceso productivo.

La organización abarca la producción primaria de maíz y soja, la ganadería bovina extensiva, un feedlot bovino de 20.000 cabezas, una granja porcina de 1.500 madres y los dos Centros Experimentales de Nutrición Animal (CENAB), para bovinos y porcinos, únicos en Latinoamérica.