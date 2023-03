Crispiano Adames denuncia amenazas y pide al PRD respeto

El presidente de la Asamblea Nacional de Diputados y también candidato presidencial por el PRD, Crispiano Adames dijo hoy, que hay "compañeros que están recibiendo amenazas a través de su WhatsApp mostrándoles armas".

Según el perredistas las amenazas van acompañadas de mensajes como "sabemos tu placa, sabemos tus movimientos, sabemos dónde vives".

El candidato del oficialista pide cautela y no descarta que se traten de grupos externos al colectivo que buscan distraerlos mencionando a la "Democracia Cristiana" actual Partido Popular.



Adames mencionó la advertencia del líder del PRD, Omar Torrijos al referirse al actual PP. "Cuando el adversario de tal magnitud como la Democracia Cristiana esté a expensas del PRD hay otras cuestiones muchísimas más claves para el país".



También mencionó que presumen quién es la persona que se reúne con el también candidato presidencial Martín Torrijos, a quien calificó de estadista y reconoció los logros en su administración del Estado. Sin embargo dijo no entender la formula PRD-PP, ya que el primero cuenta con 730 mil miembros y mientras que el Partido Popular, ex partido Demócrata Cristiano solo 17 mil.

Martín Torrijos no descartó alianzas con diferentes colectivos, luego de anunciar su candidatura, fuera de las filas del PRD.



Adames, quien ya ha denunciado presiones por parte de otros candidatos del colectivo, hizo un llamado al PRD para que "veamos nuestro partido, que fortalezcamos nuestro partido, nuestras bases, que nos respetemos entre nosotros y que no nos dejemos confundir y menos de partidos que tradicionalmente no es que han atención.

